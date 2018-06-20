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«Нам надо выиграть у России или умереть». Главный тренер Уругвая определил задачу на последний матч
Ничего себе настрой.
Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес заявил, что его команде нужно обязательно выиграть матч третьего тура группового этапа ЧМ-2018 против России.
«Теперь мы будем играть с Россией. Этот матч надо выиграть или умереть. Мы хотим в этой встрече показать хороший футбол и выиграть. Можно уже сказать, что мы играем на высоком уровне. Мы в хорошей форме на этом чемпионате мира», – цитирует Табареса РИА «Новости».
В среду на «Ростов Арене» уругвайцы победили команду Саудовской Аравии со счетом 1:0 в группе A и вышли в 1/8 финала. В заключительном туре группового этапа 25 июня в Самаре сборная Уругвая сыграет с командой России за первое место в квартете.
В случае ничьей, выше в турнирной таблице окажется сборная России, так как у нее лучше разница забитых и пропущенных мячей.
- Луис Суарес – первый уругваец, забивавший на трех чемпионатах мира.
- Саудовская Аравия попрощается с турниром игрой против Египта в Волгограде.