«Нам надо выиграть у России или умереть». Главный тренер Уругвая определил задачу на последний матч

Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес заявил, что его команде нужно обязательно выиграть матч третьего тура группового этапа ЧМ-2018 против России.

«Теперь мы будем играть с Россией. Этот матч надо выиграть или умереть. Мы хотим в этой встрече показать хороший футбол и выиграть. Можно уже сказать, что мы играем на высоком уровне. Мы в хорошей форме на этом чемпионате мира», – цитирует Табареса РИА «Новости».

В среду на «Ростов Арене» уругвайцы победили команду Саудовской Аравии со счетом 1:0 в группе A и вышли в 1/8 финала. В заключительном туре группового этапа 25 июня в Самаре сборная Уругвая сыграет с командой России за первое место в квартете.

В случае ничьей, выше в турнирной таблице окажется сборная России, так как у нее лучше разница забитых и пропущенных мячей.

Луис Суарес – первый уругваец, забивавший на трех чемпионатах мира.

Саудовская Аравия попрощается с турниром игрой против Египта в Волгограде.

Все-все-все главные истории в вашем телеграме