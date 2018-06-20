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Испания победила Иран на чемпионате мира-2018 благодаря голу Диего Косты

Испания победила Иран благодаря голу Косты
Eurosport

3 ч. назад

Казань увидела настоящую мясорубку.

Испания обыграла Иран в матче второго тура группы В – 1:0. Фавориты владели колоссальным преимуществом. В первом тайме «фурия роха» контролировала мяч 81% игрового времени, но соперник уверенно отбивал все атаки.

В начале второго тайма наступления испанцев пошли гораздо острее, и на 54-й минуте Диего Коста открыл счет с помощью рикошета. Спустя девять минут Саид Эззатоллахи растерял ворота Давида де Хеа, но мяч был отменен из-за офсайда.

Испания набрала 4 очка и вместе с Португалией возглавила квартет. Иран (3 балла) опустился на третье место. Аутсайдер Марокко (0) уже лишился шансов на плей-офф.

  • В заключительном туре Испания сыграет в Калининграде с Марокко (20 июня).
  • Иран сразится в Саранске с Португалией.

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