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Гарет Саутгейт поскользнулся на пробежке и вывихнул плечо, хотя Серхио Рамоса и близко не было

Саутгейт поскользнулся на пробежке и вывихнул плечо, хотя Рамоса и близко не было
Eurosport

43 мин. назад

Лучше бы сходил в Эрмитаж.

Пока игроки сборной Англии гуляли по Санкт-Петербургу, тренер команды Гарет Саутгейт работал над своей физической формой в Репино. На пробежке Гарет поскользнулся и вывихнул правое плечо.

Боссу повезло, что вместе с ним занимался врач команды Роб Чакраверти – он вправил ему плечо и отвез в больницу, пишет The Independent. Медики помогли Саутгейту, и вечером он был уже в строю.

«Лучше я, чем футболист, – пошутил Гарет. – К сожалению, я теперь не смогу так же бурно праздновать голы с командой, как это было в игре с Тунисом».

  • Во втором туре (23 июня) англичане сыграют с Панамой в Нижнем Новгороде.
  • Бельгия в тот же день в Москве встретится с Тунисом.

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