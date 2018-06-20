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«Это чемпионат мира, а не цирк». Игрока Марокко взбесил судья, клянчивший футболку у Роналду

«Это чемпионат мира, а не цирк». Игрока Марокко взбесил судья, клянчивший футболку у Роналду
Eurosport

3 ч. назадОбновлено 2 ч. назад

Действительно, это уже за гранью.

Полузащитник сборной Марокко Нордин Амрабат раскритиковал американского арбитра Марка Гейгера после поражения его команды от Португалии (0:1).

«Возмутительно! Я не знаю, к чему привык этот американский рефери. Он фанат Роналду, и я услышал, как Пепе сказал, что судья хочет футболку Криштиану. Хочу напомнить, что это Кубок мира, а не цирк», – цитирует Амрабата A Bola со ссылкой на NOS.

«Думаю, мы заслужили большего. Мы заслужили победу. У нас было пять или шесть отличных моментов, а они ничего не создали. Они просто защищались. Даже Роналду опустился в полузащиту. Сейчас много говорят о VAR, но если не использовать его регулярно, это не будет работать», – добавил марокканец.

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