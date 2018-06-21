Иран пережужжал Испанию. В Казани прутся по Азмуну

Казани повезло с вывеской. К ним прилетела самая слаженная из европейских сборных и команда с франчайз-игроком целого города. Причем непонятно, что из этого важнее. Сердар Азмун значит для Татарстана намного больше, чем Диего Коста, Давид Сильва и Андрес Иньеста. Мусульманин-суперстар – сложно описать словами важность Азмуна для местных. К нему относятся, как к родному, и это еще заметнее, когда в Казань прилетают толпы превозносящих Сердара болельщиков из Ирана.

Мужчин из Персии приехало как-то невероятно много – неизвестно, взяли бы они билеты в город с другой превалирующей религией, но фаны заполонили пространство и до арены, и на ней. Над территорией стадиона витал аромат сладких восточных духов – типично иранская тема. В других городах с иностранцами всегда фотографировались местные (иногда с перехлестывающим братанием) и сочные сеньориты – в Казани все было сдержанно, никто массово не подходил к приезжим.

Можно сравнить интерес к обеим командам через их первые матчи. В Сочи местные приходили в футболках топ-клубов Примеры и шли целенаправленно на красивые перепасовки. В Питере Марокко и Иран особо никто не знал, так что стадион на Крестовском острове заполнили кузьмичи и иностранцы. В Татарстане же перли именно на иранцев и с трудом признавали других.

«Казань Арена» еще за полчаса до стартового свистка напоминала пасеку – болельщики из Азии заполнили трибуны и загалдели ближе к началу. Перед пуском каждого матча организаторы заводят толпу приглашением двух легенд стран-участниц. Мичела Сальгадо проигнорировали почти все, зато речь какого-то персидского героя было не разобрать после второго слова – шум, крик, жужжание.

Лучшее сравнение иранцев – именно пчелы, они не скандировали никаких зарядов во славу страны и нацлидера, а просто непрестанно орали. Громкости добавляли их дудки, из-за которых голова начала болеть к 15-й минуте, а к перерыву хотелось сбежать в подтрибунку. Каждый полумомент азиатов – жжжж. Каждый сейв Бейранванда – жжжж. Каждый фол на иранце в центре поля – ЖЖЖЖ. Каждый недоудар выше ворот – ЖЖЖЖЖЖ, и еще постоянно на местах находятся красавцы, заводящие болельщиков в белом.

Такая поддержка наверняка добавляет колорита и атмосферности, но решительно непонятно, как Пике с Рамосом не сошли с ума в такой обстановке. С преимуществом в зрителях Испания выглядела не такой уверенной и слаженной, как с Португалией, когда на «Фиште» фанатов было поровну. «Роха» владела мячом, но голевых шансов у нее не было вплоть до финиша первого тайма.

По-разному вели себя и тренеры. Когда Коста атаковал иранского голкипера в чужой штрафной, Карлуш Кейруш подначивал болельщиков, запасного арбитра, рисовал квадрат в воздухе и призывал к видеоповтору. Фернандо Йерро в это же время что-то объяснял подбежавшему Альбе. Этим они и отличаются – где Кейруш берет страстью, заражаясь от фанатов и игроков, там свежий испанский коуч вдумчиво работает с каждой частичкой сборной.

Стадион дважды громыхнул на старте второй половины, и это запутало всех еще сильнее. При опасном ударе Ансарифарда иранцы смачно взревели, но гол Косты принес еще больше шума – и кого тогда на трибунах больше? Пиком эмоций стал отмененный гол. Перцы из Восточной Азии наплевали на правила, выбежали на поле к Эззатоллахи, облепили его, как мошки – Харри Кейна, и потом узнали, что у Саида был офсайд.

Для Ирана это был люто важный матч – ради такого на родине отменили 37-летний бан на совместный просмотр с мужчинами для женщин и детей. Их футболисты сражались так, как уже 20 лет требуют от сборной России – бескомпромиссно и пассионарно. Но этого против Испании было недостаточно.

С такими фанатами у Ирана точно есть преимущество. Криштиану Роналду не сдается перед трудностями, но от персидских болельщиков и их дудок невозможно болит голова – для футболистов такой скилл не менее важен, чем сыгранность обороны, высота прессинга или свободные зоны в контратаках. На этом ЧМ Криша, похоже, можно вывести одним способом – если в решающем матче в Саранске у него лопнут барабанные перепонки.

Иран – Испания – 0:1

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