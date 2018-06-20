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Забеременевшие от футболистов девушки не получат 3 млн рублей – Burger King отказался от акции

Забеременевшие от футболистов девушки не получат 3 млн рублей – Burger King отказался от акции
Eurosport

1 час назад

Неудачное предложение.

Промо-акция русского отделения Burger King к чемпионату мира провалилась – это признали представители компании.

Несколько дней назад на странице Burger King во «Вконтакте» появилось предложение – компания была готова заплатить 3 млн рублей девушкам, которые забеременеют от звезд мирового футбола.

«Девушки, которым удастся заполучить лучшие футбольные гены, заложат успех сборной России на несколько поколений вперед. Вперед! Мы верим в вас», – говорилось в сообщении.

Спустя несколько дней сообщение удалили. Вместо него появилась следующая запись: «Мы приносим извинения за сделанное нами заявление. Оно получилось слишком оскорбительным».

  • Кроме 3 миллионов рублей, компания предлагала победительнице пожизненный запас вопперов.
  • В марте 2018-го в Кемерове интернет-пользователи раскритиковали фотографию одного из ресторанов сети.
  • На снимке был запечатлен экран с надписью «Скорбим Кемерово», расположенный на фоне рекламного плаката с языками пламени и подписью «Готовим на огне с 1954 года».

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