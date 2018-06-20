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Забеременевшие от футболистов девушки не получат 3 млн рублей – Burger King отказался от акции
Неудачное предложение.
Промо-акция русского отделения Burger King к чемпионату мира провалилась – это признали представители компании.
Несколько дней назад на странице Burger King во «Вконтакте» появилось предложение – компания была готова заплатить 3 млн рублей девушкам, которые забеременеют от звезд мирового футбола.
«Девушки, которым удастся заполучить лучшие футбольные гены, заложат успех сборной России на несколько поколений вперед. Вперед! Мы верим в вас», – говорилось в сообщении.
Спустя несколько дней сообщение удалили. Вместо него появилась следующая запись: «Мы приносим извинения за сделанное нами заявление. Оно получилось слишком оскорбительным».
- Кроме 3 миллионов рублей, компания предлагала победительнице пожизненный запас вопперов.
- В марте 2018-го в Кемерове интернет-пользователи раскритиковали фотографию одного из ресторанов сети.
- На снимке был запечатлен экран с надписью «Скорбим Кемерово», расположенный на фоне рекламного плаката с языками пламени и подписью «Готовим на огне с 1954 года».
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