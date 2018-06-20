Впервые с 1954 года стартовые 20 матчей чемпионата мира завершились без нулевой ничьи

Победа Испании над Ираном со счетом 1:0 продлила голевую серию на чемпионате мира в России. Пока что голы забивались во всех 20 матчах.

Это самая длинная серия с ЧМ-1954, когда первая нулевка случилась только в 26-й игре турнира.

Несмотря на отсутствие счета 0:0, результативность все же невелика – в среду все три матча команды выиграли со счетом 1:0. Пока это самый популярный счет турнира.

Автор победного мяча в матче Испания – Иран Диего Коста нанес 3 удара в створ на чемпионате и все конвертировал в голы.

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