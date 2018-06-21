Иранские власти впервые с 1979 года допустили женщин к просмотру футбола вместе с мужчинами

На огромном экране стадиона «Азади» в Тегеране иранскую сборную поддерживало более 10 тысяч человек. Не помогло – команда Карлуша Кейруша проиграла во втором туре группового этапа Испании (0:1).

Впервые с 1979 года наряду с мужчинами за футболистов переживали женщины, сообщает Al Ahram. Запрет сняли благодаря давлению со стороны ФИФА.

Изначально планировалось допустить женщин на предыдущую игру против Марокко (1:0), но за несколько часов до матча власти запретили трансляции футбола на открытых площадках.

Иранские богословы выступают за то, что представительниц слабого пола следует защищать от агрессивной и чрезмерно мужской атмосферы стадиона.

Несколько месяцев назад иранские женщины переоделись в мужчин и посетили матч чемпионата Ирана.

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