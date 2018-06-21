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«В команде мы все едины». Салах опроверг слухи о конфликте в сборной и досрочном отъезде с турнира

«В команде мы все едины». Салах опроверг слухи о конфликте в сборной и досрочном отъезде с турнира
Eurosport

38 мин. назад

Мо еще порадует поклонников игрой в России.

После поражения Египта от России во втором туре группового этапа (1:3) издание Egypt Today написало о конфликте внутри африканской сборной. Источник сообщил, что Мохамед Салах отказался играть в заключительном матче турнира против Саудовской Аравии из-за конфликта с египетскими футбольными чиновниками.

Форвард «Ливерпуля» опроверг эту информацию. «В сборной Египта все едины, между нами нет разногласий. Мы уважаем друг друга, у нас отличные отношения», – написал Салах в твиттере.

  • Egypt Today утверждал, что Мо возмутило приглашение в отель, где проживает команда, египетских бизнесменов, артистов и звезд шоу-бизнеса.
  • В двух матчах ЧМ-2018 Мохамед забил 1 мяч.

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