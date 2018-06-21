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Испанцы обошли Португалию в таблице по показателю фэйр-плей – у них меньше желтых карточек

Испанцы обошли Португалию в таблице по показателю фэйр-плей – у них меньше желтых карточек
Eurosport

28 мин. назад

Неужели, будет жеребьевка?

После двух туров в группе В команды Португалии и Испании набрали по четыре очка и показали одинаковую разницу мячей – 3-3.

На первом месте в группе расположились испанцы, которые пока опережают главных конкурентов по дополнительному показателю – сумме баллов фэйр-плей. Испанцы получили в двух матчах одну желтую карточку, а Португалия – две.

  • В случае полного равенства всех показателей у команд, ФИФА проведет жеребьевку.
  • Команды группы В попадают на Россию или Уругвай, которые в очной встрече 25 июня определят победителя группы А.

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