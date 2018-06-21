Криштиану Роналду: «Оставлю козлиную бородку до конца турнира – она приносит удачу»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, почему растит бородку.

«Это была шутка перед игрой с Испанией. Мы сидели в сауне с Куарежмой, и я начал бриться. Потом я сказал партнерам, что оставлю эту козлиную бородку до конца турнира, если забью Испании. Я забил тогда, забил во втором матче, так что она принесла удачу. Поэтому я ее оставлю», – цитирует Роналду A Bola.

Криштиану забил 4 гола в 2 матчах ЧМ-2018.

В матче с Марокко он вышел на чистое второе место по голам за сборную в истории, обогнав Ференца Пушкаша.

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