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Криштиану Роналду: «Оставлю козлиную бородку до конца турнира – она приносит удачу»
Новый имидж португальца.
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, почему растит бородку.
«Это была шутка перед игрой с Испанией. Мы сидели в сауне с Куарежмой, и я начал бриться. Потом я сказал партнерам, что оставлю эту козлиную бородку до конца турнира, если забью Испании. Я забил тогда, забил во втором матче, так что она принесла удачу. Поэтому я ее оставлю», – цитирует Роналду A Bola.
- Криштиану забил 4 гола в 2 матчах ЧМ-2018.
- В матче с Марокко он вышел на чистое второе место по голам за сборную в истории, обогнав Ференца Пушкаша.
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