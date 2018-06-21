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Гус Хиддинк: «Если Головину ехать в Европу, то с гарантией игровой практики, а не на скамейку»

Хиддинк: «Если Головину ехать в Европу, то с гарантией игровой практики, а не на скамейку»
Eurosport

3 ч. назад

Четко разложил.

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк прокомментировал возможный переход полузащитника ЦСКА Александра Головина в европейский клуб.

«Если российские игроки не будут играть против сильнейших, то они будут терять в мастерстве. Мне нравятся игроки сборной России: Дзюба, он высокий и с хорошей техникой, отлично выглядит Головин. Интерес к Головину ряда европейских клубов? Нужно понимать, что почти наверняка он сядет на лавку, это может затянуться на месяцы и скажется не очень хорошо на его игровых возможностях. Поэтому, если ехать в Европу, то с гарантией игровой практики, а не на скамейку», – цитирует Хиддинка Sports.ru.

  • Ранее сообщалось, что Головин близок к переходу в «Ювентус».
  • В чемпионате России-2017/18 Александр провел 27 игр, забил 5 мячей и отдал 4 голевые передачи.

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