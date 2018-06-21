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Газинский пожертвовал 100 тысяч рублей на установку доски Николаю Старостину в Комсомольске-на-Амуре

Газинский пожертвовал 100 тысяч рублей на установку доски Николаю Старостину в Комсомольске-на-Амуре
Eurosport

1 час назад

Юра – молодец.

Полузащитник сборной России Юрий Газинский оплатил установку мемориальной доски в Комсомольске-на-Амуре известному советскому футболисту и тренеру Николаю Старостину, который 5 лет тренировал местное «Динамо».

Газинский является воспитанником комсомольского футбола. Пожертвование на установку мемориальной доски в размере 100 тысяч рублей передала организаторам родная сестра Юрия – Маргарита, сообщает «Дальневосточный капитал».

  • Газинский забил первый гол сборной России на ЧМ-2018.
  • Юрий провел 8 матчей за национальную команду.

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