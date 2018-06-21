«В Аргентине знают, что Марадона на световые годы позади Месси». Серхио Рамос сочно ответил Диего

Защитник сборной Испании Серхио Рамос ответил Диего Марадоне, который сказал в интервью латиноамериканскому каналу TeleSur: «Рамос крутой? Нет, крутой Годин. Он защищает вас, дает возможность атаковать, он забивает и делает вас чемпионами».

«В Аргентине знают, что Марадона на световые годы позади лучшего аргентинского игрока в истории. Для меня это Лео Месси», – цитирует Рамоса Sport.

Марадона в отличие от Месси становился чемпионом мира.

В активе Месси 5 золотых мячей, серебро и звание MVP ЧМ-2014.

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