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«В Аргентине знают, что Марадона на световые годы позади Месси». Серхио Рамос сочно ответил Диего

«В Аргентине знают, что Марадона на световые годы позади Месси». Рамос сочно ответил Диего
Eurosport

53 мин. назад

Серхио дерзок с легендой.

Защитник сборной Испании Серхио Рамос ответил Диего Марадоне, который сказал в интервью латиноамериканскому каналу TeleSur: «Рамос крутой? Нет, крутой Годин. Он защищает вас, дает возможность атаковать, он забивает и делает вас чемпионами».

«В Аргентине знают, что Марадона на световые годы позади лучшего аргентинского игрока в истории. Для меня это Лео Месси», – цитирует Рамоса Sport.

  • Марадона в отличие от Месси становился чемпионом мира.
  • В активе Месси 5 золотых мячей, серебро и звание MVP ЧМ-2014.

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