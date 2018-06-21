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Дания скатала ничью с Австралией

Дания скатала ничью с Австралией
Eurosport

5 ч. назадОбновлено 4 ч. назад

Скандинавы легко забили, но пропустили с пенальти, назначенного с помощью VAR – 1:1.

Датчане начали тайм бодро и быстро закинули красивый гол силами Йоргенсена и Эриксена, но потом откатились в оборону. Австралия воспользовалась халатностью и забила второй гол на турнире при помощи VAR. Антонио Матеу Лаос посмотрел повтор удара в руку Юссуфу Поульсену, указал на точку, а Майл Единак забил гол абсолютно тем же ударом, что и в прошлом туре в ворота Франции.

Во втором тайме Дания снова стартовала мощнее, но ничего сверхестественного не придумала. Австралия даже и не собиралась этого делать. Был обмен колкими ударами из-за штрафной, но и Райан, и Шмейхель взяли их без напряжения.

  • В заключительном туре Франция сыграет с Данией в Москве.
  • Австралия побьется с Перу в Сочи.

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