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Мама Месси Селия Куччиттини: «Критика ранит Лео. Он страдает и плачет из-за нее»

Мама Месси: «Критика ранит Лео. Он страдает и плачет из-за нее»
Eurosport

3 ч. назад

Лионель очень переживает.

Мама форварда сборной Аргентины Лионеля Месси Селия Куччиттини рассказала о переживаниях сына из-за критики и его желании выиграть чемпионат мира.

«Люди любят его, и он отвечает тем же, и это самое прекрасное. Он очень ценит это. Лео многого ждет от турнира, потому что его мечта – выиграть чемпионат мира. Этого он хочет больше всего. Мы его поддерживаем. Он больше всех хочет победить, принести титул, и, конечно, его партнеры по команде тоже.

Говорят, что Лионель не чувствует ответственности, но это неправда. Если бы только все они видели Лео таким, каким его видим мы: он страдает и плачет из-за этого. Критика ранит его и нас. Я пожелала ему удачи, сказала, чтобы он позаботился о себе, делал то, что умеет, наслаждался игрой, как когда-то в «Грандоли».

У меня четыре ребенка, я люблю их всех, но Лео – божественный сын, лучший отец и муж. Он очень хороший человек. Это неправильно, что я говорю такое, но так есть. Он такой большой человек с огромным сердцем, что он отдал бы все, чтобы выиграть чемпионат мира», – сказала Куччиттини в интервью El Trece.

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