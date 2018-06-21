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В финской церкви прихожане смотрят матчи чемпионата мира вместе с пастором

В финской церкви прихожане смотрят матчи чемпионата мира вместе с пастором
Eurosport

2 ч. назадОбновлено 55 мин. назад

Футбол – это религия.

Пользователь Reddit под ником Pontus_Pilates опубликовал фотографию, на которой запечатлена церковь Святого Павла в Хельскинки.

Внутри проходят трансляции чемпионата мира. Изображение выводят на экран с помощью проектора. Выглядит очень нетипично.

Прихожане смотрели матч Россия – Египет.

Пастор церкви тоже наряжается по случаю просмотра футбола.

Пастор церкви Святого Павла

Пастор церкви Святого ПавлаEurosport

Аналитика. Пастор в форме.

Пастор церкви Святого Павла

Пастор церкви Святого ПавлаEurosport

  • Чемпионат мира стартовал 14 июня и завершится 15 июля.
  • Самой популярной религией в Финляндии считается лютеранство. Православие – вторая государственная религия.

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