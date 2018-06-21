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В финской церкви прихожане смотрят матчи чемпионата мира вместе с пастором
Футбол – это религия.
Пользователь Reddit под ником Pontus_Pilates опубликовал фотографию, на которой запечатлена церковь Святого Павла в Хельскинки.
Внутри проходят трансляции чемпионата мира. Изображение выводят на экран с помощью проектора. Выглядит очень нетипично.
Прихожане смотрели матч Россия – Египет.
Пастор церкви тоже наряжается по случаю просмотра футбола.
Пастор церкви Святого ПавлаEurosport
Аналитика. Пастор в форме.
Пастор церкви Святого ПавлаEurosport
- Чемпионат мира стартовал 14 июня и завершится 15 июля.
- Самой популярной религией в Финляндии считается лютеранство. Православие – вторая государственная религия.
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