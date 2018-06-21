Парень пригнал из Индии в Россию на велосипеде, чтобы получить автограф Месси

Клифин Фрэнсис приехал на велосипеде из города Керала (Южная Индия) в Россию на чемпионат мира. Он мечтает, чтобы на его средстве передвижения поставил автограф форвард сборной Аргентины Лионель Месси.

Клифин работает учителем и не мог позволить себе билеты на самолет, поэтому 23 февраля он начал эпичное путешествие. Путь его пролегал через ОАЭ, Иран, Азербайджан. Чаще всего Фрэнсис останавливался у случайных людей, которые приглашали его оставаться в своих домах и предлагали еду. Въехать в Россию путешественник должен был через территорию Грузии, но ему отказали во въезде, поэтому он получил еще одну срочную визу и через Азербайджан попал в республику Дагестан. «Я не понимал, что это небезопасно, но у меня и не было другого выхода», – рассказал Клифин BBC.

«Я поддерживаю Аргентину, а Лионель Месси - мой любимый игрок, я восхищаюсь им. Моя мечта – встретиться с ним и попросить его подписать мой велосипед. Я хочу, чтобы Индия однажды сыграла на чемпионате мира, но произойдет это только тогда, когда в Индии к футболу приобщится больше детей. Я с оптимизмом смотрю на наши шансы в ближайшие 20 лет. Надеюсь, что люди сядут на велосипеды, когда узнают о моей истории. Если моя поездка смотивирует хотя бы одного ребенка в Индии заняться футболом, я буду счастлив», – добавил Фрэнсис.

ЧМ-2018 принимают 12 стадионов в 11 городах.

Финал пройдет в Москве 15 июля.

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