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Мэрия Москвы запретила митинги против пенсионной реформы из-за чемпионата мира

Мэрия Москвы запретила митинги против пенсионной реформы из-за чемпионата мира
Eurosport

48 мин. назад

Собираться на Никольской пока еще можно.

Московские власти отказались согласовать митинги против изменений пенсионного законодательства.

На время проведения ЧМ-2018 в России по указу президента РФ действует особый порядок проведения массовых акций. «Подавались три уведомления – на 1, 3 и 4 июля. Решение принято: мероприятия не согласованы в связи с действием указа», – заявил глава столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников «Интерфаксу».

  • Заявки на проведение митингов против повышения пенсионного возраста в Москве подавали Либертарианская партия России (на 1 июля), партия «Яблоко» (на 3 июля) и движение «Левый фронт» (на 4 июля).
  • ЧМ-2018 проходит с 14 июня по 15 июля.

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