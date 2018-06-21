Мэрия Москвы запретила митинги против пенсионной реформы из-за чемпионата мира

Московские власти отказались согласовать митинги против изменений пенсионного законодательства.

На время проведения ЧМ-2018 в России по указу президента РФ действует особый порядок проведения массовых акций. «Подавались три уведомления – на 1, 3 и 4 июля. Решение принято: мероприятия не согласованы в связи с действием указа», – заявил глава столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников «Интерфаксу».

Заявки на проведение митингов против повышения пенсионного возраста в Москве подавали Либертарианская партия России (на 1 июля), партия «Яблоко» (на 3 июля) и движение «Левый фронт» (на 4 июля).

ЧМ-2018 проходит с 14 июня по 15 июля.

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