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Австралия впервые ударила в створ с игры на ЧМ-2018 только на 72-й минуте второго матча
Явно не самая зрелищная команда турнира.
У сборной Австралии серьезные проблемы с нападением на ЧМ-2018. На первый удар в створ ворот с игры «соккерус» потратили 162 минуты. Серию прервал Том Рогич на 72-й минуте игры против датчан.
К тому моменту австралийцы уже забили два гола, но только с пенальти: Майл Единак забил с точки по голу Франции (1:2) и Дании (1:1).
- «Соккерус» занимают третье место в группе С.
- В третьем туре Австралия сыграет с Перу. Матч пройдет 26 июня в Сочи.
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