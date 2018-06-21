Слабый Кристиан Эриксен и другой хейт матча ЧМ-2018 Дания – Австралия

В первой игре на ЧМ датчане лихо отскочили от Перу и привезли в Самару авоську с тремя очками, Австралия притащила баранку. Такой расклад как бы намекал на сверхактивность европейцев (все хотят быть немного сборной России) и заряженность на победу латиноамериканцев. Так и показалось с начала матча, но парней хватило на первый тайм, и то с натяжкой.

За датчан забил лучший игрок в истории страны, если исчислять годы с триумфального Евро. Кристиан Эриксен – оплот атак «Тоттенхэма», как кажется, должен быть таковым и для сборной, но не все так просто. Статистически плеймейкер поучаствовал в обоих голах датчан на ЧМ и в 14 из 20 последних вообще. Не придерешься. Но громадного влияния на игру скандинавов он не оказывает.

То ли ультраскиллы Эриксена теряются от невозможно слабых партнеров, либо дает сбой сам Крис. Тактическая обученность атакующего блока датчан вызывает вопросы не только потому, что нейтрализует своего же лучшего игрока. Систо лез в обводку во всех мыслимых случаях (6 из 8 раз удачно) вместо скидки под удар, Поульсен после гола в первом туре пробил по воротам 0 раз, Йоргенсен, играя центрфорварда, отличился только скидкой под голевой удар. Апофеоз атакующих попыток датчан – звание лучшего игрока матча у защитника Хенрика Дальсгора.

Дания совсем не похожа на команду, которая заслужила выход в плей-офф. У нее нет поставленной игры и вариативного набора решений для атак. Креатив Эриксена иногда не работает или работает не настолько мощно, как хотелось бы. И если у Криштиану еще есть поддержка в лице Бернарду Силвы, Жоау Моутинью и других парней, у Эриксена – Систо, Поульсен и Йоргенсен. Неравноценный набор.

Австралия – команда, которая заслужила, чтобы о ней говорили. Но не из-за пылающей игры или тактики в стиле модерн. Самая азиатско-океанийская страна в мире заработала на турнире уже два пенальти (это норма) в одинаковых эпизодах (это аномалия) при помощи видеоарбитров (это реальность).

Австралийцы второй матч подряд они пользуются VAR и получают профит. Не то чтобы это плохо – совсем наоборот. Систему видеоповторов внедрили для минимизации человеческих ошибок, но «соккерус» повезло уже дважды. Может, они читали инструкцию по применению?

Но испанским судьям не помогает даже VAR. Антонио Матеу Лаос – персона самая спорная, к нему точно появятся вопросы. Испанский рефери пару раз просмотрел фолы с ударами по голеностопам, фол на Поульсене в штрафной и несколько более мелких эпизодов.

ЧМ – праздник футбола, но пока праздника слишком мало. Если бы игра на результат была философией, то она называлась бы результатизм. И выражала бы она лишь одно: страшную боязнь риска и подавление футбольных навыков. Дания забыла про атаку во втором тайме и перенесла вопрос выхода в следующий этап на матч с Францией. Австралия побрыкалась чуть больше, но потом смирилась с тем, что один балл тоже оставляет шанс на плей-офф.

ЧМ создан для того, чтобы создавать память, творить историю и поражать, а философию пусть изучают на самых слабых (гуманитарных) направлениях в ВУЗах.

Цифры матча:

Пенальти в матче Дания – Австралия стал 11-м за 21 матч на ЧМ в России.

Майл Единак – первый игрок в истории с тремя реализованными одиннадцатиметровыми на ЧМ.

Австралия впервые ударила в створ с игры на ЧМ-2018 только на 72-й минуте второго матча.

Дания – Австралия – 1:1