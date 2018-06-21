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Жена все-таки отпустила на ЧМ-2018 мексиканца, чью картонную копию привезли друзья

Жена все-таки отпустила на ЧМ-2018 мексиканца, чью картонную копию привезли друзья
Eurosport

1 час назад

Парень должен друзьям десять ящиков текилы.

Картонный мексиканец стал одним из самых ярких мемов стартовой недели ЧМ-2018. Болельщик по имени Хавьер четыре года планировал с друзьями поездку в Россию, но в последний момент супруга поставила перед ним шлагбаум.

Вместо Хавьера на турнир отправилась его картонная копия с надписью «Моя старуха не отпустила меня». История быстро стала вирусной, облетела все крупнейшие медиа мира, а на сайте Change.org даже запустили петицию с требованием отпустить парня на турнир.

Громкий резонанс возымел эффект: Хавьер уже в России.

  • Парень пропустил эпичную победу Мексики над Германией (1:0).
  • 23 июня мексиканцы сыграют с Южной Кореей в Ростове-на-Дону.

(фото: страница Ingue Su Matrushka в фейсбуке)

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