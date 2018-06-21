Франция обыграла Перу и вышла в плей-офф ЧМ-2018

Франция в Екатеринбурге обыграла Перу со счетом 1:0. Гол на счету Килиана Мбаппе.

Французы весь матч аккуратно играли на контратаках. На 34-й минуте Жиру пробил сквозь защитника и через вратаря, а Мбаппе украл гол у партнера, добив мяч в пустые ворота. Этот гол стал единственным и принес команде Дешама очередные 3 очка. «Трехцветные» квалифицировались в плей-офф, а сборная Перу с 0 набранных баллов утратила все шансы на продолжение борьбы.

Мбаппе стал первым французским игроком, рожденным после триумфа Франции в 1998-м, который забил гол на крупном турнире сборных.

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