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Пресс-секретарь сборной Ирана выписан из госпиталя – ему стало плохо после отмененного гола

Пресс-секретарь сборной Ирана выписан из госпиталя – ему стало плохо после отмененного гола
Eurosport

46 мин. назад

Перенервничал.

Пресс-секретарь сборной Ирана Мохсен Могамедкиа был госпитализирован после матча против Испании. Как сообщил главный тренер Карлуш Кейруш, Могамедкиа почувствовал себя плохо во время просмотра VAR, приведшего к отмене гола Саида Эззатоллахи.

«Сейчас мы больше обеспокоены проблемами со здоровьем у одного из членов сборной, возникших после VAR. Сейчас он отправился в госпиталь», – цитирует Кейруша ESPN.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе иранской команды, Могамедкиа уже выписан из госпиталя.

  • Иран проиграл Испании со счетом 0:1 и опустился на третье место в группе В.
  • 25 июня Иран сыграет в Саранске с Португалией.

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