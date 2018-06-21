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Пресс-секретарь сборной Ирана выписан из госпиталя – ему стало плохо после отмененного гола
Перенервничал.
Пресс-секретарь сборной Ирана Мохсен Могамедкиа был госпитализирован после матча против Испании. Как сообщил главный тренер Карлуш Кейруш, Могамедкиа почувствовал себя плохо во время просмотра VAR, приведшего к отмене гола Саида Эззатоллахи.
«Сейчас мы больше обеспокоены проблемами со здоровьем у одного из членов сборной, возникших после VAR. Сейчас он отправился в госпиталь», – цитирует Кейруша ESPN.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе иранской команды, Могамедкиа уже выписан из госпиталя.
- Иран проиграл Испании со счетом 0:1 и опустился на третье место в группе В.
- 25 июня Иран сыграет в Саранске с Португалией.
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