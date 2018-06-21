Мбаппе побил рекорд Трезеге и стал самым молодым бомбардиром Франции в истории ЧМ и Евро

Сборная Франции победила Перу в матче группового этапа ЧМ-2018 со счетом 1:0. На 34-й минуте счет открыл Килиан Мбаппе.

Форвард «ПСЖ» стал самым молодым автором гола в истории «трехцветных» на крупных турнирах. В день игры ему было 19 лет 183 дня.

До этого рекорд принадлежал Давиду Трезеге, который забил Саудовской Аравии 18 июня 1998 года в возрасте 20 лет 246 дней. Тогда Трезеге побил рекорд Тьерри Анри, установленный всего пятью днями ранее – 12 июня 1998 года в ворота ЮАР (20 лет 305 дней).

Предыдущее обновление рекорда оказалось счастливым – Франция выиграла ЧМ-1998.

«Трехцветные» набрали 6 очков из 6.

26 июня Франция сыграет с Данией в «Лужниках».

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