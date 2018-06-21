Getty Images

OCCRP: Лионелю Месси грозит новый суд – он продолжал уклоняться от налогов в 2016 году

OCCRP: Месси грозит новый суд – он продолжал уклоняться от налогов в 2016 году
Eurosport

3 ч. назад

У лидера «Барселоны» и сборной Аргентины проблемы.

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал новый пакет документов, связанных с панамскими офшорами, за период 2016-17 годов.

В документах фигурирует и пятикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси, который вместе с отцом использовал панамскую компанию для уклонения от налогов.

В апреле 2016 года Лионель, против которого уже велось расследование, уверял, что Mega Star Enteprises Inc не ведет никакой активной деятельности, но, по новым данным, компания функционировала еще несколько месяцев и лишь в июле прекратила сотрудничество с футболистом.

Зимой 2017 года юристы направляли панамским властям отчет о подозрительной деятельности компании Месси, передает OCCRP.

  • В 2017 году Месси был приговорен к 21 месяцу тюремного заключения. Приговор стал условным, поскольку это была первая судимость Лео.
  • 21 июня Месси сыграет против Хорватии на ЧМ-2018.

Подписывайся на наш канал в телеграме

По теме

Чемпионат мира

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Ставки дня. Бразильцы казнят Наваса, исландская анаконда проглотит Нигерию

01:23
Популярные видео
НХЛ раздала награды за сезон. Овечкин снова устроил шоу
4 982 просмотров8 ч
XI. Месси, Марадона и еще 9 ноунеймов в сборной лучших игроков в истории Аргентины
5 914 просмотров14 ч
А еще вам может понравиться