OCCRP: Лионелю Месси грозит новый суд – он продолжал уклоняться от налогов в 2016 году

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал новый пакет документов, связанных с панамскими офшорами, за период 2016-17 годов.

В документах фигурирует и пятикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси, который вместе с отцом использовал панамскую компанию для уклонения от налогов.

В апреле 2016 года Лионель, против которого уже велось расследование, уверял, что Mega Star Enteprises Inc не ведет никакой активной деятельности, но, по новым данным, компания функционировала еще несколько месяцев и лишь в июле прекратила сотрудничество с футболистом.

Зимой 2017 года юристы направляли панамским властям отчет о подозрительной деятельности компании Месси, передает OCCRP.

В 2017 году Месси был приговорен к 21 месяцу тюремного заключения. Приговор стал условным, поскольку это была первая судимость Лео.

21 июня Месси сыграет против Хорватии на ЧМ-2018.

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