Англия живет среди пенсионеров, жители Лос-Анджелеса изучают плацкарт. 8-й день ЧМ своими глазами

Локация: Казань

В Казани классно. Иранцы вчера не выглядели расстроенными – со стадиона они шли все с теми же адскими дудками и выкрикивали один и тот же ритм «Ту-тудуду-туту Иран! Ту-тудуду-туту Иран!» Когда главный горнист оказывается рядом с тобой, это напоминает пытку. Резкий, будто гортанный звук гремит прямо над ухом, и хочется [Роскомнадзор] – так это невыносимо. Хорошо, что можно вдавить на газ и улететь от толпы персов.

Утром выдвигаюсь к казанскому Кремлю. До поезда есть где-то три часа, нужно обойти достопримечательности хотя бы ради приличия. На экскурсии времени нет, всех многочисленных посетителей (а их прилично для 10 утра четверга) сдувает сильный ветер. Настолько сильный, что струя от поливальной системы, поддерживающей зелень в превосходном состоянии, улетает на сидящую у края газона художницу и, похоже, вода заливает ей краски. Девушка с криком отбегает к стене. Там уже гуляют болельщики – снова не видно испанцев, что-то забыли туристы из Колумбии в майках образца 2006 года, опять больше парней из Ирана.

Казанский КремльEurosport

Следующий пункт – какое-то кафе с местной выпечкой. Преступление приехать в Казань и не взять эчпочмаков, перемяч и другие вкусности с мясом. Времени после прогулки хватает только на кафе у вокзала – оно выглядит прилично, блюда здесь греют и подают в красивых конвертиках. Три пункта из меню и 0,33 яблочного сока – 164 рубля. Правда, нужно потратить больше времени, чтобы разбираться в татарской кухне – на бегу не чувствуешь разницы между теми эчпочмаками, которые готовят в остальной России. Или нужно знать места?

Локация: поезд Казань – Санкт-Петербург

«Гутен Таг!», – слышу перед входом в вагон. Склоняю взгляд на бейджик – Наталья Козлова. «Okey, I think I need to show you my passport and e-ticket», – подыгрываю проводнице. «Ой, я так далеко не умею, – машет руками она. – Там хватает [тех], с кем можно… Правда, они по-английски не очень». Тут же из поезда появляется живое доказательство – смуглян латиноамериканского вида. «I need cafeteria», – он делает ударение на предпоследний слог и показывает ладонями что-то округлое. У Натальи легкий ступор. «Вагон-ресторан у вас какой?» – помогаю я ей. «Ресторан? Твелв (это было не twelve, это именно твелв – прим. Eurosport.ru)», – ответила проводница.

Мои соседи по отсеку – две семейные пары: русские средних лет и молодые иностранцы. Наталья привлекла меня как переводчика и предложила ребятам «ти грин, ти блэк, капучино, печенье – как будет печенье?» Девушка пояснила, что они из Лос-Анджелеса, но чуть смущенно добавила, что их родители из Мексики. Парень, видимо, работает фотографом – с собой два больших чемодана и отдельный кейс для техники, но больше не вижу их до вечера. Видимо, нашли дружочков с лучшим английским, чем у меня.

Поезд из КазаниEurosport

Через два часа к нам заглянул длинноволосый парень. «You speak englesa? Russian?» – и после двух Yes подозвал приятеля. Луис ткнул на 4G-модем от зеленого мобильного оператора и пожаловался, что тут все на русском. Вместе мучаемся с логином, затем с паролем, затем с «Забыли пароль» – все без толку. В инструкции пусто, переключать на другой язык, чтобы Луис с корешами сами попробовали, тоже не получается.

«Может, тут сети нет?» – присоединился к нашей беде лысеющий худой мужчина и на путаном английском объяснил Луису, что если у него на телефоне не ловит связь, то и модем не зафурычит. Проводим нашу операцию в Сергаче. Действуем быстро (стоим всего 12 минут) и разбираемся в чем дело.

Парень, который будет спать со мной на соседней верхней полке, касается моего плеча: «Как сказать по-русски: этот напиток чересчур сильный?» Дважды переспрашиваю, точно ли он об алкоголе, и долго обдумываю фразу полегче и покороче. «Слишком. Крепко», – чеканю каждый звук я. «Slichkom Krepko», – несколько раз пробормотал сосед. Кажется, вечер в соседнем отсеке будет громким.

Локация: Санкт-Петербург – Зеленогорск

В Петербурге – тоска. Пасмурное небо напало на город неделю назад, периодически выжимает дождь и совсем не отпускает. Ощущение чемпионата мира здесь просыпается только в дни матчей или совсем локально: в фан-зоне в центре города. Надо ехать за новыми впечатлениями.

Календарь ФИФА предлагает тренировку сборной Англии в Зеленогорске – вперед. Зеленогорск – это такой пригород Санкт-Петербурга, где стоят самые элитные дачи, много зелени, лесов и очень неплохой выход на Финский залив с ухоженной пляжной зоной. Поезд в 9:30 с Финляндского вокзала собрал пенсионеров с рассадой и идет до места назначения чуть меньше часа. Журналистов в нем больше нет, поэтому бабушки разглядывают аккредитацию внимательнее, чем вопросы в сканворде.

«Да, сейчас кого только нет в городе. Все с такими штуками на шеях ходят» – «А этих журналистов я помню, видела по телевизору». Пенсионерки не стесняются обсуждать попутчиков вслух и, кажется, тем самым приглашают вписаться в беседу. К несчастью, разговор сорвался – объявили станцию Зеленогорск, пора выходить.

В Зеленогорск пришли хорошие дороги, но терминалы для оплаты продуктов банковской картой – не везде. Город, кажется, вырос внутри леса – на одной из опушек торчит старый ингерманландский костел, а улица, скорее напоминающая дачную дорогу, ведет на стадион «Спартак». Когда-то это была большая полузаброшенная поляна – к ЧМ-2018 комплекс получил несколько крутых павильонов, пару натуральных газонов европейского уровня и прогрессивную систему полива. Чемпионат мира пришел даже на глухую периферию Петербурга и оставит приятное наследие – это совсем неплохо.

Из-за деревьев показался автобус сборной Англии. Команда задержалась на 10 минут и выделила стандартные 15 на открытую тренировку. Британцы, видимо, испугались диалогов с бабушками в электричках и прибыли на занятие Саутгейта на автомобилях. Русских репортеров почти что и не было – видеонарезки с квадратами для своих шоу записывали только иностранцы.

Первым на газон «Спартака» вышел Харри Кейн. За капитаном подтянулись партнеры, Саутгейт собрал парней в круг, толкнул речь и разделил по тренировочным группам. Поуп, Батленд и Пикфорд занимались отдельно – прыгали за мячами с тренером вратарей. Никаких специфических упражнений журналистам не предложили, и вскоре мужчина в куртке с тремя львами прогнал медиа громким «Thank you».

В следующем матче 24 июня Англия сыграет против Панамы, а букмекеры оценивают шансы команды Саутгейта на победу кэфом 1,22.

Англичане сосредоточились по фургонам и повезли отснятый материал в медиа-центр ФА, который находится в 10 минутах езды ближе к Финскому заливу. Мошка, сосны, дюны, узорчатые фонари, тучное небо и прохладное море – бритиши явно чувствуют себя в тихом Курортном районе, как в родном Бристоле или Хартлпуле.

Топ-сборные предпочитают тишину. Англия, как и Германия, выбрала резиденцию вдали от городского шума – вокруг только деревья и полная концентрация на работе. Только лишь иногда – заплывы на единорогах в люксовом бассейне. Удивительный выбор места со стороны ФА: Петербург в получасе езды по скоростной магистрали, но матчей у Кейна и его друзей в городе нет.

Все мероприятия англичан завершены, надо возвращаться в город, постепенно выбирающийся из-под серости облаков. Кажется, только канареечные цвета бразильцев смогут вернуть футбольное настроение. Но это будет завтра. ка небольшие группы южноамериканцев только прибывают в город и размешивают краски.

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