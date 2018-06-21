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«Ты просто космос, Стас». В Петербурге появилось чумовое граффити в честь Черчесова

«Ты просто космос, Стас». В Петербурге появилось чумовое граффити в честь Черчесова
Eurosport

1 час назадОбновлено 1 минуту назад

Сам Шнур заценил.

Станислав Черчесов за неделю превратился из самого критикуемого человека страны в кумира всей России.

В Пушкарском саду Санкт-Петербурга гуру граффити из HoodGraffTeam оставили изображение главного тренера сборной России с цитатой из песни «Ленинграда» «Ты просто космос, Стас».

Возле нового шедевра сфотографировался и автор использованной цитаты Сергей Шнуров.

  • Россия победила Саудовскую Аравию со счетом 5:0 и Египет со счетом 3:1. Дальше будет еще круче.
  • Россия вышла из группы на большом турнире впервые за 10 лет. На чемпионатах мира Россия не пробивалась в плей-офф с 1986 года.

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