«Ты просто космос, Стас». В Петербурге появилось чумовое граффити в честь Черчесова
Сам Шнур заценил.
Станислав Черчесов за неделю превратился из самого критикуемого человека страны в кумира всей России.
В Пушкарском саду Санкт-Петербурга гуру граффити из HoodGraffTeam оставили изображение главного тренера сборной России с цитатой из песни «Ленинграда» «Ты просто космос, Стас».
Возле нового шедевра сфотографировался и автор использованной цитаты Сергей Шнуров.
- Россия победила Саудовскую Аравию со счетом 5:0 и Египет со счетом 3:1. Дальше будет еще круче.
- Россия вышла из группы на большом турнире впервые за 10 лет. На чемпионатах мира Россия не пробивалась в плей-офф с 1986 года.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте