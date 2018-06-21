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«Его должны убить и осквернить мертвое тело». Колумбийцы угрожают Санчесу за удаление на ЧМ-2018

«Его должны убить и осквернить мертвое тело». Колумбийцы угрожают Санчесу за удаление на ЧМ-2018
Eurosport

59 мин. назад

В случае с колумбийцами это не шутки.

Полиция Колумбии начала расследование по поводу многочисленных угроз расправы, поступивших в адрес защитника национальной команды Карлоса Санчеса.

32-летний футболист был удален в первом тайме матча с Японией, и Колумбия проиграла со счетом 1:2. За это Санчес подвергся травле в социальных сетях. В частности, болельщики вспомнили убийство Андреса Эскобара 24-летней давности. Как передает The Guardian, один пользователь твиттера написал:

«Если Эскобара убили за автогол, то Карлоса Санчеса должны убить и осквернить мертвое тело».

Пользователь @HumoAguilaFPC опубликовал фотографии Санчеса и Эскобара с подписью: «Предлагаю помечтать». Спустя несколько минут его аккаунт был деактивирован.

Другой болельщик предложил удаленному футболисту самостоятельно решить свою судьбу:

«Давинсон Санчес должен умереть, а Карлос Санчес должен покончить с собой».

Андрес Эскобар забил в свои ворота в матче ЧМ-1994 против США (1:2), что привело к вылету колумбийцев. Спустя 10 дней он был застрелен на родине. Убийца Умберто Муньос при каждом выстреле кричал «Гол».

Муньос был приговорен к 43 годам, но отсидел всего 11 лет и вышел на свободу за примерное поведение.

  • 24 июня Колумбия сыграет в Казани с Польшей.
  • Завершит групповой этап Колумбия игрой с Сенегалом в Самаре 28 июня.

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