Хорватия грохнула Аргентину в группе D и вышла в плей-офф ЧМ-2018

Седьмой день ЧМ завершился матчем между сборными Аргентины и Хорватии. Балканцы обыграли южноамериканцев (1:0) и серьезно усложнили Сампаоли задачу на выход из группы.

В первом тайме команды занимались скучной возней в центре поля, но Хорватия пару раз проверила реакцию Кабальеро. Во второй половине игры Вилли жестко ошибся: он подсек мяч над Ребичем, который с лету вонзил мяч в ворота. Аргентина так и не включилась в игру, лишь раз создав угрозу у ворот Субашича.

На 80-й минуте Модрич классным ударом сделал счет 0:2.

На 93-й Ракитич завершил унижение голом в пустые ворота – 0:3.

В другом матче группы D сыграют Нигерия и Исландия. Игра пройдет 22 июня в 18:00 (мск). Уже понятно, чем это закончится.

Аргентина расположилась на третьем месте с одним очком. У Хорватии 6 баллов.

26 июня в 21:00 Аргентина играет решающий матч с Нигерией.

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