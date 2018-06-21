Марокканцы обвинили арбитра в выклянчивании футболки Криштиану Роналду и получили выговор от ФИФА

ФИФА вступилась за арбитра Марка Гейгера, обвиненного форвардом сборной Марокко Нордином Амрабатом в выклянчивании майки у Криштиану Роналду.

«С сожалением и разочарованием ФИФА узнала, что пишут в медиа относительно рефери Марка Гейгера после вчерашнего матча группы В между сборными Португалии и Марокко.

Утверждалось, что Гейгер попросил футболку у капитана сборной Португалии в перерыве матча. Гейгер это категорически отрицает и настаивает на том, что такой просьбы не было.

ФИФА безоговорочно осуждает обвинения, сделанные, предположительно, членом сборной Марокко. Арбитры ФИФА получают строгие инструкции относительно правил их поведения в отношении команд во время ЧМ-2018.

И мы уверяем, что мистер Гейгер действовал образцово, в профессиональной манере, как и полагается официальному лицу матча. ФИФА напоминает командам об их долге уважать принципы честной игры», – отмечается в заявлении ФИФА.

Португалия победила Марокко со счетом 1:0.

Все 4 гола «селесау» на ЧМ-2018 забил Роналду.

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