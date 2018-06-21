Анте Ребич отметил первый гол в ворота сборной Аргентины на ЧМ-2018 в стиле Мауро Икарди

Хорватия сильно понизила шансы Аргентины на плей-офф ЧМ-2018 разгромной победой со счетом 3:0.

Начало унижению положил Анте Ребич, на 53-й минуте воспользовавшийся ошибкой при выносе мяча Вилли Кабальеро. Празднуя гол, хорват подбежал к трибунам и подставил к ушам ладони.

Пользователи соцсетей мгновенно отметили: так празднует голы капитан «Интера» Мауро Икарди, не вызванный на ЧМ-2018.

Весной Икарди во второй раз стал лучшим бомбардиром Серии А, но это не убедило Хорхе Сампаоли.

За 180 минут против Исландии и Хорватии аргентинцы забили один мяч. Лионель Месси остается без голов.

После двух туров у «альбиселесте» одно очко. 26 июня команда Сампаоли сыграет с Нигерией.

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