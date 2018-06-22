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Египетская футбольная ассоциация подаст жалобу на судейство в матче с Россией на ЧМ-2018
Египтяне недовольны двумя эпизодами.
Египетская футбольная ассоциация (ЕФА) обжалует судейство в матче чемпионата мира между сборными Египта и России.
«Мы направим в ФИФА жалобу на судейство. Судья не обратился к системе видеопомощи арбитрам (VAR), когда в штрафной упал Марван Мохсен, это был очевидный пенальти.
В моменте с автоголом Ахмеда Фатхи на нем также было совершено нарушение. Мы не откажемся от права подать жалобу», – заявил глава ЕФА Хани Або Рида, которого цитирует Filgoal.
- Матч Россия – Египет судил парагваец Энрике Касерес.
- Россия победила со счетом 3:1 и вышла в 1/8 финала. Египет лишился надежд на плей-офф.
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