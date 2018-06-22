Месси – тренер этой Аргентины. И поэтому она так ужасна на ЧМ-2018

10 апреля, Рим, «Рома» гасит «Барселону» 3:0, Лео Месси весь матч смотрит куда-то вниз, не понимая, как расшевелить эту команду и вонзить хоть что-нибудь.

21 июня, Нижний Новгород, Хорватия убивает Аргентину 3:0, Лео Месси всю игру поправляет прическу, совершает променады по полю и уныло пялится на газон, словно там написано, как обыграть балканцев.

На этом, в принципе, можно заканчивать – эти матчи одинаковые. Два раза от Лионеля требовалось одно – включить режим альфа-самца, уничтожить соперников обводками, устроить фейерверк из неожиданных, но обескураживающе гениальных передач. Вместо этого он еле двигался – кажется, даже Сампаоли напрыгал в технической зоне больше километров, чем Месси за весь матч.

Лионель МессиReuters

На самом деле, Аргентина просто не могла сыграть по-другому – она была обречена. Королевский статус Лионеля в этой команде окончательно верифицировался 10 октября 2017 года, когда Гном ушатал хет-триком Эквадор и вывел «альбиселесте» на чемпионат мира. Не было бы трех голов – не было бы и России-2018. Поэтому на ЧМ Аргентину вез именно Месси – он решал, кого брать (не Икарди) и как играть (строго на него). И это у него не нашлось запасного плана, когда выяснилось, что Хорватия – заряженная и тестостероновая команда, готовая сминать Лионеля вместе с его свитой.

В этой Аргентине не жалко никого. Они все были беспомощными, безыдейными и банальными. Они играли, как домохозяйка, которой дали понажимать на кнопочки в FIFA: только самые очевидные решения, самые рандомные навесы и нуль идей, как противостоять балканскому прессингу. Хайлайт всего матча – момент в конце, когда щупленький Лука Модрич слегка подпрыгнул прямо в центре поля и легко заблокировал очередной тупой заброс аргентинцев.

К сожалению, Месси – бездарный тренер. Вообще непонятно, зачем ему должность коуча – лучше бы поборолся с Роналду за шестой «Золотой мяч». А так фигура Лионеля лишила сборную хоть какой-то креативности, а его энергетики не хватило для того, чтобы подорвать всех на подвиг. Опять же – абсолютно отмороженный Мауро Икарди, который полетел бы заколачивать Субашичу по банке в каждый угол, остался дома из-за Лео: без него агрессия Аргентины сконвертировалась в грубость и хамство на последних минутах.

Лионель Месси и Лука Модрич, Аргентина – ХорватияGetty Images

Жалко только Хорхе Сампаоли. Год назад он не отказал сборной, бросил симпатичную «Севилью» и превратился из подтянутого самца в нелепого лысого толстячка с забитыми рукавами. Теперь никто не вспомнит про шикарную сборную Чили – Хорхе закрепится в истории как человек, сливший ЧМ с бешеной атакой и одним гением в составе.

Гением, который по итогу все испортил.

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