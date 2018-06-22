«Может Месси – мой звездный дальний родственник?» Сергей Лазарев ответил на сравнения с Лео

Певец, актер и телеведущий Сергей Лазарев удивился частым сравнениям с Лионелем Месси.

«Меня засыпали сообщениями о том, что мы похожи с Месси! Особенно сейчас, в период чемпионата мира по футболу! Ну не знаю!

Что, правда похожи? Может он мой звездный дальний родственник? Ну удачи тебе сегодня, братишка», – написал Лазарев еще до матча Аргентина – Хорватия.

Аргентина проиграла со счетом 0:3. Месси ограничился одним ударом по воротам.

Перед последним туром Аргентина идет третьей в группе D с одним набранным очком.

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