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«Может Месси – мой звездный дальний родственник?» Сергей Лазарев ответил на сравнения с Лео
В последние дни это не самое почетное родство.
Певец, актер и телеведущий Сергей Лазарев удивился частым сравнениям с Лионелем Месси.
«Меня засыпали сообщениями о том, что мы похожи с Месси! Особенно сейчас, в период чемпионата мира по футболу! Ну не знаю!
Что, правда похожи? Может он мой звездный дальний родственник? Ну удачи тебе сегодня, братишка», – написал Лазарев еще до матча Аргентина – Хорватия.
- Аргентина проиграла со счетом 0:3. Месси ограничился одним ударом по воротам.
- Перед последним туром Аргентина идет третьей в группе D с одним набранным очком.
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