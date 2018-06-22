Фанат уделал по точности игроков сборной Аргентины и пальнул бутылкой в голову Хорхе Сампаоли

Хорхе Сампаоли нужно срочно нанимать телохранителей, поскольку разгромное поражение от Хорватии взбесило болельщиков.

Уже после второго гола в ворота Вилли Кабальеро на трибунах принялись петь:

«Сампаоли, ты сукин сын. Твою же мать! За то, что выносила тебя».

После третьего гола с трибун полетела пластиковая бутылка, сообщает Bleacher Report.. У аргентинских болельщиков точность и реализация оказались куда лучше, чем у футболистов: бутылка прилетела прямо в лысину Сампаоли.

Стюардам пришлось удалять с трибун особо яростных хулиганов.

Аргентина набрала всего 1 очко и забила только 1 мяч в первых двух матчах.

В третьем туре аргентинцы сыграют с Нигерией на «Крестовском».

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