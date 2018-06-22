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America TV: игроки сборной Аргентины требуют отставки Хорхе Сампаоли до матча с Нигерией

America TV: игроки сборной Аргентины требуют отставки Сампаоли до матча с Нигерией
Eurosport

1 час назад

В команде зародился конфликт.

Игроки сборной Аргентины не намерены продолжать сотрудничество с главным тренером Хорхе Сампаоли после унизительного поражения от Хорватии (0:3).

Как сообщает журналист America TV Себас Темпоне, футболисты «альбиселесте» провели собрание без участия тренера, на котором выдвинули требование о его отставке до матча против Нигерии.

  • В двух матчах на чемпионате мира-2018 Аргентина набрала одно очко, сыграв вничью со сборной Исландии.
  • Матч Нигерия – Аргентина пройдет 26 июня.

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