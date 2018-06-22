Хорхе Сампаоли: «Недостатки Аргентины не дали Лионелю Месси полностью раскрыться»

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли прокомментировал разгромное поражение от Хорватии (0:3).

«Это поражение в том числе и моя ответственность. Мне всегда хотелось найти лучшие игровые позиции для футболистов на поле. Нам не удалось найти такие идеальные взаимосвязи между игроками, которые бы давали результат. Хорватия – превосходная команда.

Когда противник открыл счет, нам было сложно в эмоциональном плане, мы были не в состоянии влиять на ситуацию, я расстроен результатом», – сказал Сампаоли, добавив, что названные недостатки «не дали Лионелю Месси полностью раскрыться».

После двух матчей на ЧМ-2018 на счету Аргентины одно очко.

Месси пока не выполнил ни одного результативного действия на ЧМ.

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