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Хорхе Сампаоли: «Недостатки Аргентины не дали Лионелю Месси полностью раскрыться»

Сампаоли: «Недостатки Аргентины не дали Месси полностью раскрыться»
Eurosport

1 час назадОбновлено 48 мин. назад

Но ведь гений должен тащить команду, разве нет?

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли прокомментировал разгромное поражение от Хорватии (0:3).

«Это поражение в том числе и моя ответственность. Мне всегда хотелось найти лучшие игровые позиции для футболистов на поле. Нам не удалось найти такие идеальные взаимосвязи между игроками, которые бы давали результат. Хорватия – превосходная команда.

Когда противник открыл счет, нам было сложно в эмоциональном плане, мы были не в состоянии влиять на ситуацию, я расстроен результатом», – сказал Сампаоли, добавив, что названные недостатки «не дали Лионелю Месси полностью раскрыться».

  • После двух матчей на ЧМ-2018 на счету Аргентины одно очко.
  • Месси пока не выполнил ни одного результативного действия на ЧМ.

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