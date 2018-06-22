Getty Images
Хорхе Сампаоли: «Недостатки Аргентины не дали Лионелю Месси полностью раскрыться»
Но ведь гений должен тащить команду, разве нет?
Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли прокомментировал разгромное поражение от Хорватии (0:3).
«Это поражение в том числе и моя ответственность. Мне всегда хотелось найти лучшие игровые позиции для футболистов на поле. Нам не удалось найти такие идеальные взаимосвязи между игроками, которые бы давали результат. Хорватия – превосходная команда.
Когда противник открыл счет, нам было сложно в эмоциональном плане, мы были не в состоянии влиять на ситуацию, я расстроен результатом», – сказал Сампаоли, добавив, что названные недостатки «не дали Лионелю Месси полностью раскрыться».
- После двух матчей на ЧМ-2018 на счету Аргентины одно очко.
- Месси пока не выполнил ни одного результативного действия на ЧМ.
Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте