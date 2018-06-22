Мауро Икарди опубликовал беззаботное фото в бассейне после трагического поражения Аргентины
А как же погрустить из-за влета хорватам?
Нападающий «Интера» Мауро Икарди, не попавший в состав Аргентины на ЧМ-2018, весело проводит отпуск.
Через несколько часов после поражения «альбиселесте» от Хорватии (0:3) Икарди выложил в инстаграм фотографии, где он весело плещется с дочерью в бассейне. Очевидно, что результаты команды Хорхе Сампаоли мало волнуют лидера «Интера».
- В двух матчах на чемпионате мира Аргентина набрала 1 очко.
- Икарди настрелял 29 голов в 34 матчах чемпионата Италии-2017/18, но не получил вызова в сборную.
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