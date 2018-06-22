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TyC Sports: Хорхе Сампаоли получит 17 млн евро в случае увольнения из сборной Аргентины

TyC Sports: Сампаоли получит 17 млн евро в случае увольнения из сборной Аргентины
Eurosport

29 мин. назад

Кто-то скоро озолотится.

Главный тренер Аргентины Хорхе Сампаоли получит 17 млн евро в случае увольнения.

Об этом сообщает TyC Sports, уточнив, что на данный момент речь об увольнении Сампаоли не идет. Издание опровергло информацию, что после поражения от Хорватии (0:3) футболисты «альбиселесте» собрались отдельно от главного тренера и потребовали его немедленного ухода из команды. По информации TyC Sports, в случае увольнения, Сампаоли может заменить Хорхе Бурручага.

  • В двух матчах на чемпионате мира-2018 Аргентина набрала 1 очко, сыграв вничью с Исландией и проиграв хорватам.
  • 26 июня «альбиселесте» сыграют со сборной Нигерии.

America TV: игроки сборной Аргентины требуют отставки Хорхе Сампаоли до матча с Нигерией

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