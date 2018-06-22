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«Я поспорил с другом». Болельщик извинился перед журналисткой за домогательства в прямом эфире

«Я поспорил с другом». Болельщик извинился перед журналисткой за домогательства в прямом эфире
Eurosport

3 ч. назад

Извинения приняты.

Русский болельщик Руслан извинился перед журналисткой испаноязычного отдела Deutsche Welle Жюльет Гонсалес Теран – несколько дней назад он потрогал ее за грудь и поцеловал во время прямого эфира.

«Прошу простить меня. Я действовал безрассудно и не думал, что поставлю вас в такое неудобное положение и вызову шок. Я всего лишь поспорил с другом, что поцелую репортера в щеку в эфире», – отметил Руслан, пришедший в московскую студию Deutsche Welle.

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