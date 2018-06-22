Китайскую болельщицу на групповой секс соблазнили выходцы из Армении, представившиеся аргентинцами

Китайская болельщица Ван Нин добилась правосудия от московской полиции по делу о видеозаписи группового секса с ее участим.

Ван Нин по приезду в Россию познакомилась с двумя другими туристами, которые представились аргентинцами и пригласили ее в отель «Авеню». Там и произошел групповой секс, заснятый одним из участников оргии на телефон. Девушка попросила мужчин удалить видеозапись, но не поверила и обратилась в полицию.

Как выяснила «Комсомольская правда», Ван Нин на самом деле познакомилась не с аргентинцами, а с гражданами, имеющими армянские корни. Один из них, уроженец Пятигорска Самвел Аратюнян, был вызван на допрос в полицию и дал показания.

По словам Аратюняна, «он в составе группы лиц, находящихся с ним в приятельских отношениях, выдал себя за уроженца Аргентины и, разговаривая при этом по-армянски, склонил гражданку Китая к акту группового секса и в процессе данного акта производил фото- и видеосъемку». Просьбу об удалении ролика Аратюнян не понял из-за языкового барьера. При этом он отметил, что китайская девушка осталась довольна событиями в номере отеля и «даже оставила 30 долларов на коньяк».

Аратюнян сдал следователям видеозапись, признал вину и согласился сотрудничать с полицией.

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