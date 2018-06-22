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«Я игрок сборной и вынужден терпеть таких м******, как ты». Смолов отшил фаната в стиле Аршавина

«Я игрок сборной и вынужден терпеть таких м******, как ты». Смолов отшил фаната в стиле Аршавина
Eurosport

57 мин. назадОбновлено 54 мин. назад

Все норм или не очень красивый поступок?

Форвард сборной России Федор Смолов жестко ответил на вопрос болельщика в инстаграме.

«Когда играть начнешь? Выходишь на замену и ходишь пешком. На твоем место игроки бы рвали и метали. Дзюба играет, потому что бьется. А ты хочешь индивидуальным мастерством блеснуть. Да тебя даже «Вест Хэм» не купит, если будешь так играть», – написал фанат.

«Свои деньги я зарабатываю в другом месте. А то, что я игрок сборной, заставляет меня терпеть таких ч(м)удаков, как ты», – ответил Смолов.

  • После поражения от Греции на Евро-2012 полузащитник сборной России Андрей Аршавин заявил болельщикам: «То, что мы не оправдали ваши ожидания, – это не наши проблемы. Это ваши проблемы».
  • В матче против Саудовской Аравии Смолов вышел в основе и был заменен на 70-й минуте.
  • В игре с Египтом Федор появился на поле на 79-й минуте.

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