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Mash: ОВД «Китай-город» выделит опергруппу для борьбы с массовыми кражами на Никольской
Обратная сторона русского гостеприимства.
В ОВД «Китай-город» (Москва) создана специальная оперативная группа, которая будет следить за предотвращением краж на улице Никольская.
За 9 дней чемпионата мира на Никольской обокрали больше 400 человек, сообщил телеграм-канал Mash. Больше других пострадали граждане Мексики и Саудовской Аравии.
В среднем на Никольской улице воруют бумажники, драгоценности и дорогую технику каждые 25-30 минут.
Бороться с этим явлением будут 50 человек, откомандированных в опергруппу из разных районов Москвы.
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