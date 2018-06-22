Mash: ОВД «Китай-город» выделит опергруппу для борьбы с массовыми кражами на Никольской

В ОВД «Китай-город» (Москва) создана специальная оперативная группа, которая будет следить за предотвращением краж на улице Никольская.

За 9 дней чемпионата мира на Никольской обокрали больше 400 человек, сообщил телеграм-канал Mash. Больше других пострадали граждане Мексики и Саудовской Аравии.

В среднем на Никольской улице воруют бумажники, драгоценности и дорогую технику каждые 25-30 минут.

Бороться с этим явлением будут 50 человек, откомандированных в опергруппу из разных районов Москвы.

Чемпионат мира в России продлится до 15 июля.

У певца Малумы в день открытия ЧМ украли драгоценности на 50 млн рублей.

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