Фанат сборной Аргентины написал предсмертную записку и пропал без вести
Сампаоли, до чего ты доводишь людей?
Аргентинский болельщик Дину Алекс разочаровался выступлением любимой команды в матче против Хорватии (0:3).
Алекса так расстроило поражение «альбиселесте», что он написал предсмертную записку, ушел из дома и пропал без вести, пишет Manorama Online.
В данный момент специальные службы прочесывают окрестности реки Миначил (штат Керала, Индия), которая протекает неподалеку от дома фаната.
- В двух первых матчах на ЧМ-2018 Аргентина набрала 1 очко, сыграв вничью с Исландией и уступив Хорватии.
- 26 июня «альбиселесте» проведут, возможно, заключительную игру на турнире. Их соперником станет Нигерия.
(Фото: manoramaonline.com )
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