Фанат сборной Аргентины написал предсмертную записку и пропал без вести

Аргентинский болельщик Дину Алекс разочаровался выступлением любимой команды в матче против Хорватии (0:3).

Алекса так расстроило поражение «альбиселесте», что он написал предсмертную записку, ушел из дома и пропал без вести, пишет Manorama Online.

В данный момент специальные службы прочесывают окрестности реки Миначил (штат Керала, Индия), которая протекает неподалеку от дома фаната.

В двух первых матчах на ЧМ-2018 Аргентина набрала 1 очко, сыграв вничью с Исландией и уступив Хорватии.

26 июня «альбиселесте» проведут, возможно, заключительную игру на турнире. Их соперником станет Нигерия.

(Фото: manoramaonline.com )

Фейсбук для тех, кто узнает новости первым