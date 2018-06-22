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Коп Артем Дзюба, хирург Денис Черышев – кем бы стали русские игроки, если бы родились в Исландии

Коп Дзюба, хирург Черышев – кем бы стали русские игроки, если бы родились в Исландии
Артем Мазилкин

2 ч. назад

Викингами руководит бывший стоматолог, а ведущий защитник исландцев до сих пор работает на заводе. Русские ребята тоже легко нашли бы себя.

Артем Дзюба

Исландские профессии сборной России

Александр Головин

Исландские профессии сборной России

Денис Черышев

Исландские профессии сборной России

Роман Зобнин

Исландские профессии сборной России

Илья Кутепов

Исландские профессии сборной России

Александр Самедов

Исландские профессии сборной России
  • Россия победила Саудовскую Аравию со счетом 5:0 и Египет со счетом 3:1. 25 июня парни Черчесова разыграют первое место в группе с Уругваем.
  • Россия вышла из группы на большом турнире впервые за 10 лет. На чемпионатах мира Россия не пробивалась в плей-офф с 1986 года.

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