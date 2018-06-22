Getty Images
Коп Артем Дзюба, хирург Денис Черышев – кем бы стали русские игроки, если бы родились в Исландии
Викингами руководит бывший стоматолог, а ведущий защитник исландцев до сих пор работает на заводе. Русские ребята тоже легко нашли бы себя.
Артем Дзюба
Александр Головин
Денис Черышев
Роман Зобнин
Илья Кутепов
Александр Самедов
- Россия победила Саудовскую Аравию со счетом 5:0 и Египет со счетом 3:1. 25 июня парни Черчесова разыграют первое место в группе с Уругваем.
- Россия вышла из группы на большом турнире впервые за 10 лет. На чемпионатах мира Россия не пробивалась в плей-офф с 1986 года.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте