Глава Антидопингового агентства США призвал проверить русских игроков на допинг после побед на ЧМ

Президент Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгерт считает, что ФИФА должна тщательно проверить игроков сборной России по футболу на допинг.

«Выдающиеся выступления требуют дополнительных проверок. Судить о спортсменах или спортивных командах только по их результатам – это несправедливо. Я считаю, что спортсмены заслуживают находиться внутри системы, которая защищает их, когда они говорят: в моей стране существуют золотые стандарты, я чист.

И в таком случае вы не просто слышите от спортсмена, что он чист, но и верите ему. Но, к сожалению, есть страны, где такой системы не существует. Очевидно, что Россия относится как раз к таким странам», – приводит слова Тайгерта The Telegraph.

В ФИФА отказались раскрыть детали тестирования российских игроков после побед над Саудовской Аравией (5:0) и Египтом (3:1). «Пожалуйста, поймите: когда дело касается допинг-проб во время соревнований, мы не комментируем ситуацию», – отметили в организации.

22 мая ФИФА закрыла дело о допинге в сборной России, не найдя в докладе Ричарда Макларена достаточных доказательств.

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