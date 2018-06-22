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Глава Антидопингового агентства США призвал проверить русских игроков на допинг после побед на ЧМ

Глава Антидопингового агентства США призвал проверить русских игроков на допинг после побед на ЧМ
Eurosport

2 ч. назад

Ну да, как только заиграли – сразу допинг.

Президент Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгерт считает, что ФИФА должна тщательно проверить игроков сборной России по футболу на допинг.

«Выдающиеся выступления требуют дополнительных проверок. Судить о спортсменах или спортивных командах только по их результатам – это несправедливо. Я считаю, что спортсмены заслуживают находиться внутри системы, которая защищает их, когда они говорят: в моей стране существуют золотые стандарты, я чист.

И в таком случае вы не просто слышите от спортсмена, что он чист, но и верите ему. Но, к сожалению, есть страны, где такой системы не существует. Очевидно, что Россия относится как раз к таким странам», – приводит слова Тайгерта The Telegraph.

  • В ФИФА отказались раскрыть детали тестирования российских игроков после побед над Саудовской Аравией (5:0) и Египтом (3:1). «Пожалуйста, поймите: когда дело касается допинг-проб во время соревнований, мы не комментируем ситуацию», – отметили в организации.
  • 22 мая ФИФА закрыла дело о допинге в сборной России, не найдя в докладе Ричарда Макларена достаточных доказательств.

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