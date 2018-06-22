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Иностранные фанаты скупили весь возбуждающий шоколад в секс-шопах Екатеринбурга
Будоражат русских дам.
Иностранные болельщики раскупили весь возбуждающий шоколад в секс-шопах Екатерибурга, где проходят матчи чемпионата мира по футболу.
По словам коммерческого директора одного из магазинов для взрослых, гости турнира используют шоколадки для знакомства с русскими девушками. «Угощают дам шоколадкой, а дальше коммуникация идет проще», – рассказал сотрудник секс-шопа.
При этом другие афродизиаки раскупаются иностранцами неохотно: их привлекает исключительно шоколад.
- Чемпионат мира в России продлится до 15 июля.
- Ранее Burger King объявил об акции для русских болельщиц: им причиталось по 3 млн рублей за ребенка от звезды мирового футбола. Но после возмущения в соцсетях сеть ресторанов свернула акцию.
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