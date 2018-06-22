«Месси хорош, потому что окружен выдающимися игроками в «Барсе». Симеоне не верит в гениальность Лео

В Сеть попала аудиозапись диалога главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне с помощником Херманом Бургосом после поражения Аргентины от Хорватии (0:3).

«То, что сейчас происходит с национальной сборной, к несчастью, происходило с ней все последние четыре года. Анархия и отсутствие волевых решений со стороны Ассоциации футбола. Я вижу потерянную команду. Очевидно, что игроки грызутся друг с другом в раздевалке.

Месси очень хорош, но он очень хорош, потому что окружен выдающимися партнерами в «Барселоне». Я задам тебе вопрос: если бы тебе пришлось выбрать между Месси и Роналду для невыдающейся команды, кого бы ты выбрал?» – приводит слова Симеоне 101 Great Goals.

Беседа Симеоне и Бургоса состоялась в мессенджере WhatsApp.

Источник отмечает, что голос на записи похож на голос Симеоне, но быть на 100% уверенным в достоверности стенограммы нельзя.

Забьет ли Месси на чемпионате мира – решать тебе.

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