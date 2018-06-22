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«Месси хорош, потому что окружен выдающимися игроками в «Барсе». Симеоне не верит в гениальность Лео

«Месси хорош, потому что окружен выдающимися игроками в «Барсе». Симеоне не верит в гениальность Лео
Eurosport

1 час назадОбновлено 24 мин. назад

Диего взял бы в свою команду Криштиану, а не Лео.

В Сеть попала аудиозапись диалога главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне с помощником Херманом Бургосом после поражения Аргентины от Хорватии (0:3).

«То, что сейчас происходит с национальной сборной, к несчастью, происходило с ней все последние четыре года. Анархия и отсутствие волевых решений со стороны Ассоциации футбола. Я вижу потерянную команду. Очевидно, что игроки грызутся друг с другом в раздевалке.

Месси очень хорош, но он очень хорош, потому что окружен выдающимися партнерами в «Барселоне». Я задам тебе вопрос: если бы тебе пришлось выбрать между Месси и Роналду для невыдающейся команды, кого бы ты выбрал?» – приводит слова Симеоне 101 Great Goals.

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