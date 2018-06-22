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Московская проститутка взяла 350 евро с болельщика из Туниса и отказала ему в интим-услугах

Московская проститутка взяла 350 евро с болельщика из Туниса и отказала ему в интим-услугах
Р-Спорт

2 ч. назад

Африканец накатал заявление в полицию.

Болельщик из Туниса, приехавший в Россию на чемпионат мира, пожаловался в полицию Москвы на девушку, которая взяла с него 350 евро и не предоставила интимных услуг.

Иностранец рассказал, что заплатил девушке 350 евро, но не смог ее провести в свою гостиницу – у его спутницы не оказалось документов, информирует РИА «Новости». Деньги девушка не вернула, заявив, что сразу отдала их «работодателю».

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