Московская проститутка взяла 350 евро с болельщика из Туниса и отказала ему в интим-услугах

Болельщик из Туниса, приехавший в Россию на чемпионат мира, пожаловался в полицию Москвы на девушку, которая взяла с него 350 евро и не предоставила интимных услуг.

Иностранец рассказал, что заплатил девушке 350 евро, но не смог ее провести в свою гостиницу – у его спутницы не оказалось документов, информирует РИА «Новости». Деньги девушка не вернула, заявив, что сразу отдала их «работодателю».

Правоохранители проводят проверку по данному факту.

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